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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1810

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
584 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13006 RUB
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VG
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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