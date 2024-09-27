Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1810
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
584 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13006 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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