1 рубль 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

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