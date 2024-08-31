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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для Польши 10 злотых Николая I - Россия

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10 злотых 1827

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1827 IB 123 0 31827 FH - 0 38
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