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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (296)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1851 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 62598 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 9 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 150 CHF
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS65 NGS
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1851 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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