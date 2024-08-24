Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1851 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (296)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1851 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 62598 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 9 ноября 2022.
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Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Сохранность MS61 NGC
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Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 14 февраля 2024
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Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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