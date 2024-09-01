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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1833 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1833 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1833 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,968,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (265) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2700 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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