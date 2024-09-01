Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1833 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,968,500
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (265) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2700 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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