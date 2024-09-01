10 копеек 1833 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2700 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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