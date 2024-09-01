Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Русско-Польские монеты 30 копеек - 2 злотых Николая I - Россия

type-coin
type-coin

30 копеек - 2 злотых 1834-1841

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1834 MW 23,636 0 341835 MW 2,228,723 0 2471836 MW 2,589,406 0 2341837 MW Хвост прямой 1,543,713 0 1761837 MW Хвост веером - 0 411838 MW 1,977,961 2 1841839 MW 2,037,011 1 2881840 MW 306,129 0 1051841 MW 1,260,632 0 24
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Все российские монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск