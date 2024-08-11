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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 копеек - 2 злотых 1834 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1834 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1834 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 6,21 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 23,636

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 30 копеек - 2 злотых
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1834 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5359 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 19500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 820 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Знак - September 29, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Империя - July 24, 2020
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Польша 30 копеек - 2 злотых 1834 MW на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 30 копеек - 2 злотых 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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