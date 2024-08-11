Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 копеек - 2 злотых 1834 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 6,21 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 23,636
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 30 копеек - 2 злотых
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1834 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5359 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 19500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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