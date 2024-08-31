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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для Польши 50 злотых Николая I - Россия

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50 злотых 1827-1829

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1827 FH 299 0 171829 FH 1,878 1 114
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