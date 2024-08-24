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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Русско-Польские монеты 3/4 рубля - 5 злотых Николая I - Россия

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3/4 рубля - 5 злотых 1833-1841

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1833 НГ 358,380 0 851834 НГ 206,035 0 451834 MW 85,848 0 321835 НГ Узкий хвост 107,007 0 291835 НГ Широкий хвост - 0 61835 MW 539,636 0 771836 НГ Узкий хвост 78,008 0 211836 НГ Широкий хвост - 0 51836 MW 1,196,026 0 2031837 НГ Узкий хвост 262,004 0 711837 НГ Широкий хвост - 0 131837 MW Узкий хвост 999,770 1 1371837 MW Широкий хвост - 0 11838 НГ 12,063 0 31838 MW 1,996,247 0 2911839 НГ - 0 201839 MW 2,688,517 1 2981840 НГ 2,001 0 41840 MW Узкий хвост 2,482,419 0 2861840 MW Хвост веером - 0 281841 НГ - 0 51841 MW Узкий хвост 1,273,964 0 251841 MW Хвост веером - 0 128
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