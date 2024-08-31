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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для Польши 1 грош Николая I - Россия

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1 грош 1824-1835

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1824 IB Новодел - 0 11828 FH 1,189,568 0 381828 FH Новодел - 0 11829 FH 931,167 0 221829 FH Новодел - 0 31830 FH 1,568,652 0 541830 FH Новодел - 0 61830 KG 1,568,652 0 31830 KG Новодел - 0 01831 KG 1,776,820 0 131831 KG Новодел - 0 01832 KG 1,558,658 0 251832 KG Новодел - 0 11833 KG 374,760 0 81833 KG Новодел - 0 41834 KG 427,348 0 41834 KG Новодел - 0 01834 IP 427,348 0 111834 IP Новодел - 0 21835 IP 541,687 0 221835 IP Новодел - 0 3
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