1 грош 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1829 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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