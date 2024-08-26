Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1829 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1829 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 931,167

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1829 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (4)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (2)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1829 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск