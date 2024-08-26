Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1829 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 931,167
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1829 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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