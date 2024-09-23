Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1834 года IP (Польша, Царство Польское)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 427,348
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1834 года со знаком IP. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8600 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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