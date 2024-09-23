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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1834 года IP (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1834 года IP - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1834 года IP - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 427,348

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1834 года со знаком IP. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8600 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1834 IP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1834 IP на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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