Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1834 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 427,348
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1834 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6908 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
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