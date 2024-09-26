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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1834 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1834 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1834 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 427,348

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1834 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6908 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
  • Имперская монета (1)
Польша 1 грош 1834 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1834 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 1 грош 1834 KG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1834 KG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 1 грош 1834 KG на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Польша 1 грош 1834 KG на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Польша 1 грош 1834 KG на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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