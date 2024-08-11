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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1834 года IP. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1834 года IP Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1834 года IP Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1834 года со знаком IP. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша 1 грош 1834 IP на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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