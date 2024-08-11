1 грош 1834 года IP. Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1834 года со знаком IP. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

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