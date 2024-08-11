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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для Польши 3 гроша Николая I - Россия

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3 гроша 1826-1827

Z MIEDZI KRAIOWEY
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1826 IB 569,867 0 201826 IB Новодел - 0 161827 IB - 0 181827 IB Новодел - 0 31827 FH Новодел - 0 3
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3 гроша 1827-1835

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1827 FH 495,163 0 121827 FH Новодел - 0 11828 FH 1,158,774 0 731828 FH Новодел - 0 11829 FH 1,057,069 0 481829 FH Новодел - 0 01829 Без "FH" - 0 01830 FH 891,099 0 531830 FH Новодел - 0 11830 KG 891,099 0 71831 FH 429,369 0 01831 KG 429,369 0 371831 KG Новодел - 0 11832 FH 30,450 0 21832 KG 30,450 0 81832 KG Новодел - 0 01833 KG 514,793 0 211833 KG Новодел - 0 01834 KG 345,701 0 81834 KG Новодел - 0 01834 IP 345,701 0 151834 IP Новодел - 0 11835 IP 184,846 0 41835 IP Новодел - 0 3
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