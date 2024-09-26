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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1829 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1829 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,057,069

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1829 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 3 гроша 1829 FH на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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