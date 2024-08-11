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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1834 года IP. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1834 года IP Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1834 года IP Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1834 года со знаком IP. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3115 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
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