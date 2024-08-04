3 гроша 1834 года IP (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1834 года со знаком IP. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Veilinghuis Eeckhout bvba за 2700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2011.

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