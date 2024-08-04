Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1834 года IP (Польша, Царство Польское)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 345,701
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1834 года со знаком IP. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Veilinghuis Eeckhout bvba за 2700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Eeckhout (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (2)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eeckhout
Дата 11 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 гроша 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск