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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1834 года IP (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1834 года IP - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1834 года IP - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 345,701

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1834 года со знаком IP. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Veilinghuis Eeckhout bvba за 2700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность F
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1834 IP на аукционе Eeckhout - November 11, 2011
Продавец Eeckhout
Дата 11 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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