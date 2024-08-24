Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Русско-Польские монеты 1 грош Николая I - Россия
1 грош 1835-1841
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1835 MW - 0 61836 MW 839,218 0 411836 MW Новодел - 0 31837 MW 1,016,347 0 241837 MW Новодел - 0 11837 WM Знак монетного двора "WM" 1,016,347 0 11838 MW 487,548 0 341838 MW Новодел - 0 41839 MW 670,398 0 1911839 MW Новодел - 0 41840 MW 242,820 0 441840 MW Новодел 242,820 0 51841 MW 372,377 0 111841 MW Новодел 372,377 0 2
1 грош 1841 Пробный"IEDEN GROSZ"
Год Знак Описание Продажи Продажи1841 MW Большой орел 0 51841 MW Малый орел 0 0
1 грош 1840 ПробныйС венком
Год Знак Описание Продажи Продажи1840 MW 0 0
1 грош 1840 Пробный"1 GROSZ"
Год Знак Описание Продажи Продажи1840 MW Большой орел 0 21840 MW Малый орел 0 1
1 грош 1840-1841 Пробный"JEDEN GROSZ"
Год Знак Описание Продажи Продажи1840 MW Большой орел 0 11840 MW Малый орел 0 11841 MW 0 8
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