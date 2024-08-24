Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1828 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,023
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (179)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1828 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 22356 проданному на аукционе Heritage Auctions за 80500 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
16181 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
5694 $
Цена в валюте аукциона 4500 GBP
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 октября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF63 PCGS
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Дата 9 марта 2022
Сохранность PF63 NGC
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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