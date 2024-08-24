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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1828 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1828 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1828 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,023

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (179)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1828 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 22356 проданному на аукционе Heritage Auctions за 80500 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
16181 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
5694 $
Цена в валюте аукциона 4500 GBP
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF63 CAMEO RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Dorotheum - May 12, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Stack's - October 8, 2022
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Stack's - October 8, 2022
Продавец Stack's
Дата 8 октября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность PL61 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2022
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе GINZA - November 20, 2021
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Где купить?
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
К аукциону
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS66 PL NGC
К аукциону
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
К аукциону
Россия 3 рубля 1828 СПБ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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