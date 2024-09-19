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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Польское восстание Дукат Николая I - Россия

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Дукат 1831

Польское восстание
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1831 163,205 0 416
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