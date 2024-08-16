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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Русско-Польские монеты 10 копеек - 20 грошей Николая I - Россия

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10 копеек - 20 грошей 1842

Год Знак Описание Продажи Продажи
1842 MW 0 7
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