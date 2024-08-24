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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,800,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1846 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 220 проданному на аукционе AURORA за 675000 RUB. Торги состоялись 28 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14001 RUB
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
7301 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1846 "Орел 1846-1849" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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