Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,800,006
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1846 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 220 проданному на аукционе AURORA за 675000 RUB. Торги состоялись 28 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14001 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
7301 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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