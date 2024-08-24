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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,010,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1835 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе AURORA за 1250000 RUB. Торги состоялись 25 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 6744 RUB
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1835 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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