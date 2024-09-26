Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 401,200
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1844 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 6816 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 800 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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