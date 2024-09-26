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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1844 года СПБ КБ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 401,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1844 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 6816 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 800 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1844 СПБ КБ "Орел 1832-1844" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1844 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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