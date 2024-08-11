Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,400,113
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1838 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 25349 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1351 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
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Сохранность XF
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Сохранность MS62 ННР
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Сохранность AU
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