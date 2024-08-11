Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,400,113

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1838 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 25349 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1351 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (9)
  • Coins.ee (6)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (2)
  • Katz (16)
  • Künker (2)
  • Morton & Eden (1)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (2)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (8)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (8)
  • SINCONA (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • VL Nummus (2)
  • WCN (1)
  • Александр (12)
  • Денга1700 (3)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (16)
  • Монеты и Медали (5)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (3)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2980 RUB
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1838 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1838 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск