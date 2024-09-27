Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 900,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1836 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Александр за 97125 RUB. Торги состоялись 2 августа 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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