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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 900,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1836 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Александр за 97125 RUB. Торги состоялись 2 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1836 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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