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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 535 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4700 RUB
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 5 копеек 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1828 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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