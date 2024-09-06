Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 535 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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