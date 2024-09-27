Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,140,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 14100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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