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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,140,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 14100 RUB
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1837 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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