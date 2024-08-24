Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 520,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 5655 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Для продажи 5 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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