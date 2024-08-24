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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 520,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 5655 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VG
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Где купить?
Россия 5 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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