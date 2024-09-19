Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 224,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1832 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3400 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 234 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1832 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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