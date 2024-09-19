Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 224,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1832 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3400 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • AURORA (3)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Coins.ee (2)
  • Heritage (3)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (9)
  • Künker (3)
  • MS67 (5)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (8)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (2)
  • WAG (1)
  • Александр (5)
  • Знак (1)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 234 USD
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage - March 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Bruun Rasmussen - September 12, 2020
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 5 копеек 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1832 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1832 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск