Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,026,055
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1833 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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