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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,026,055

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1833 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1833 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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