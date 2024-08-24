5 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1847 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Монеты и Медали за 350000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность PROOF (6) UNC (97) AU (56) XF (33) VF (12) Нет оценки (18) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (5) MS64 (15) MS63 (17) MS62 (17) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (7) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (9) VF35 (2) VF20 (1) PF64 (2) PF63 (1) DETAILS (5) PL (1) Сервис ННР (9) NGC (36) PCGS (8) RNGA (7)

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