Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,010,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (223)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1847 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Монеты и Медали за 350000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
3966 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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