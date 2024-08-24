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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1847 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,010,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (223)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1847 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Монеты и Медали за 350000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
3966 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1847 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1847 "Орел 1846-1849" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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