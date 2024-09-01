Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 80,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 44268 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 21300 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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