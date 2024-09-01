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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 80,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 44268 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 21300 RUB
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - December 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - December 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1829 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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