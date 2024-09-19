Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 780,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1834 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
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Дата 15 декабря 2021
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Дата 3 ноября 2021
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Сохранность Нет оценки
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Дата 18 апреля 2021
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Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
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