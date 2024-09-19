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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 780,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1834 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 7600 RUB
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1834 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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