Денежка 1855 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе The New York Sale за 675 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (13) AU (27) XF (13) VF (3) F (2) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (4) MS61 (3) AU58 (1) AU55 (8) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (4) F12 (1) RB (1) BN (9) Сервис NGC (3) ННР (4) PCGS (1)

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