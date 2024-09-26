Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1855 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,510,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1855
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе The New York Sale за 675 USD. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (7)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- COINSNET (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- Holmasto (1)
- Katz (12)
- Künker (1)
- New York Sale (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (7)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (4)
- SINCONA (1)
- Александр (8)
- Денга1700 (1)
- Имперская монета (14)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Денежка 1855 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск