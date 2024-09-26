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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1855 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1855 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1855 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,510,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1855
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе The New York Sale за 675 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Holmasto - March 11, 2023
Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия Денежка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1855 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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