Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 740,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1251 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU53 BN NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU53 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62 BN
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS63
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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