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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 740,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1251 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - March 3, 2016
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - March 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Heritage - January 3, 2011
Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1855 ЕМ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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