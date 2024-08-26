Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,250,318
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1855
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (187)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU58 BN CGC
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU58 BN CGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 BN CGC
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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