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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,0 - 23,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,250,318

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1855
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (187)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1855 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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