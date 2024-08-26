1 копейка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность UNC (25) AU (47) XF (62) VF (39) F (2) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (6) MS63 (2) MS62 (12) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (8) AU55 (8) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (3) XF40 (4) VF25 (1) DETAILS (8) RB (3) BN (28) Сервис NGC (27) CGC (5) PCGS (4) RNGA (3)

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