Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,1 - 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1855
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1257 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 6 марта 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF45 BN
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