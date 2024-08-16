Полушка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1257 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (1) UNC (30) AU (10) XF (8) VF (5) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (1) MS65 (9) MS64 (2) MS63 (6) MS62 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (2) XF45 (1) PF63 (1) DETAILS (2) RD (4) RB (1) BN (15) Сервис NGC (10) RNGA (4) PCGS (7)

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