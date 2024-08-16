Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,1 - 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1855
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1257 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (5)
  • New York Sale (4)
  • Niemczyk (5)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (4)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (13)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (3)
  • Teutoburger (3)
  • WCN (4)
  • Александр (2)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Русское Наследие (5)
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1855 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1855 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск