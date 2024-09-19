Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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