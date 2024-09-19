1 копейка 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность UNC (8) AU (14) XF (13) VF (2) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (1) XF40 (1) RB (2) BN (5) Сервис ННР (1) NGC (5) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Aurea (1)

AURORA (3)

Coins.ee (1)

COINSNET (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (3)

Katz (3)

Niemczyk (1)

Nuance Auction Galleries, Inc. (1)

Numis.be (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (2)

Rauch (1)

RedSquare (1)

Russiancoin (6)

SINCONA (2)

Stack's (1)

WAG (1)

Александр (5)

Денга1700 (2)

Империя (2)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (2)