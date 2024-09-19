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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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