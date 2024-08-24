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Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)
Разновидность: Вензель широкий
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,380,227
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1855
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Александр за 100000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
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