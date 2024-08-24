Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Александр за 100000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.

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