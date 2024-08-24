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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)

Разновидность: Вензель широкий

Аверс монеты - Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель широкий - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель широкий - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,380,227

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1855
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Александр за 100000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
619 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 RB ННР
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1855 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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