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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,250,318

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе SINCONA AG за 1050 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F15 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - September 17, 2016
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1855 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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