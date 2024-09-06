1 копейка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе SINCONA AG за 1050 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

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