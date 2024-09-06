Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,250,318
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе SINCONA AG за 1050 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F15 BN
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1855 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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