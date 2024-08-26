Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1855 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,593,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1855
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 29 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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