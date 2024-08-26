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1 копейка 1855 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1855 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1855 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,593,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1855
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - December 29, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 29 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе St James’s - March 30, 2022
Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1855 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1855 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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