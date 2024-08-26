1 копейка 1855 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1855 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

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