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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)

Разновидность: Вензель узкий

Аверс монеты - Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель узкий - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель узкий - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: RedSquare Auction (Красная Площадь)

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,380,227

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1855
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AURORA (1)
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  • RedSquare (2)
  • SINCONA (2)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (4)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2815 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU50
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1855 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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