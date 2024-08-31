Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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