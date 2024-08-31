Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)
Разновидность: Вензель узкий
Фотография: RedSquare Auction (Красная Площадь)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,380,227
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1855
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2815 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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