Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 192,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- Heritage (1)
- Katz (4)
- Meister & Sonntag (1)
- MS67 (2)
- MUNZE (1)
- New York Sale (4)
- Numisbalt (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (8)
- RedSquare (3)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (3)
- Sonntag (1)
- Stare Monety (1)
- Александр (28)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи Полушка 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск