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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1861 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1861 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 192,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Где купить?
Россия Полушка 1861 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полушка 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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