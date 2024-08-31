Полушка 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность UNC (40) AU (19) XF (14) VF (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (6) MS63 (23) MS62 (6) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (3) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (4) XF45 (2) XF40 (2) RB (1) BN (37) Сервис NGC (13) ННР (21) CGC (1) RNGA (1) PCGS (1)

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