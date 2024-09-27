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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,1 - 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,160,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU58
Цена
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
599 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - November 25, 2023
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где купить?
Россия Полушка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU50 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полушка 1861 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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