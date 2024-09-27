Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,1 - 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,160,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
599 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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