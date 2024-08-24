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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1858 года ЕМ. Короны большие (Россия, Александр II)

Разновидность: Короны большие

Аверс монеты - Полушка 1858 года ЕМ Короны большие - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1858 года ЕМ Короны большие - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,969,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1858 года со знаком ЕМ. Короны большие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2177 проданному на аукционе Numisbalt за 1150 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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