Полушка 1858 года ЕМ. Короны большие (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1858 года со знаком ЕМ. Короны большие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2177 проданному на аукционе Numisbalt за 1150 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

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