Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1858 года ЕМ. Короны большие (Россия, Александр II)
Разновидность: Короны большие
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,969,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1858 года со знаком ЕМ. Короны большие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2177 проданному на аукционе Numisbalt за 1150 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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