Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1867 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 83,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS64 BN PL NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
10132 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS64 BN PL NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS62
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?
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