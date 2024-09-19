Полушка 1867 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

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