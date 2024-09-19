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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1867 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1867 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1867 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 83,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Stack's - October 16, 2023
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS64 BN PL NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
10132 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 BN PL NGC
Цена
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS64 BN PL NGC
Цена
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Heritage - August 15, 2019
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS64 BN PL NGC
Цена
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Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
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Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Полушка 1867 ЕМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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