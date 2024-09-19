Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36,5 - 36,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,055,040
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе MS67 за 200000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Heritage (1)
- Katz (2)
- MS67 (2)
- MUNZE (1)
- Rare Coins (5)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (6)
- Империя (1)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (5)
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск