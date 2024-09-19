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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1862 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1862 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36,5 - 36,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,055,040

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе MS67 за 200000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU50 BN ННР
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 5 копеек 1862 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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