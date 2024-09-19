5 копеек 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе MS67 за 200000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (5) AU (10) XF (19) VF (6) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (7) XF45 (8) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (1) RB (2) BN (7) Сервис RNGA (5) NGC (3) ННР (1) PCGS (2)

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