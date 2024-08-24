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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1862 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1862 года СПБ ПФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1862 года СПБ ПФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 6,354,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (155)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1862 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52701 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3247 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3543 $
Цена в валюте аукциона 316200 RUB
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1862 СПБ ПФ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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