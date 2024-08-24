Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1862 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 6,354,009
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (155)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1862 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52701 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3247 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3543 $
Цена в валюте аукциона 316200 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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