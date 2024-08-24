Денежка 1862 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1862 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Maison Palombo за 1500 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность UNC (20) AU (12) XF (21) VF (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (9) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (6) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (0) RB (2) BN (17) Сервис NGC (9) PCGS (3) ННР (9) RNGA (2)

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