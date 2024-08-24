Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1862 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,072,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1862 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Maison Palombo за 1500 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58 BN
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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