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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1862 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1862 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1862 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,072,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1862 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Maison Palombo за 1500 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
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Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Где купить?
Россия Денежка 1862 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Денежка 1862 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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